Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения прямо во время суда

Американские СМИ сообщают о начале суда по делу продюсера Хирви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасилованиях. Об этом сообщает Sky News.
The New York Times сообщает, что спустя несколько часов после начала процесса в Нью-Йорке были выдвинуты новые обвинения против Вайнштейна.
Прокуратура Лос-Анджелеса сообщила еще о двух эпизодах изнасилования женщин в Беверли-Хиллз.
Юристы продюсера не дают комментариев по поводу новых обвинений.
Напомним, осенью 2018 года более 80 женщин (в том числе актрисы и модели) сообщили и о домогательствах и насилии со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. мужчине были предъявлены уголовные обвинения, но отпустили под залог. В декабре 2019 года адвокаты смогли достичь предварительного мирового соглашения с пострадавшими женщинами. Известно, что между 30 актрисами и бывшими сотрудницами студии The Weinstein Company распределят сумму в 25 миллионов долларов.
Harvey Weinstein has arrived using a walking frame at New York's Supreme Court for the first day of his rape trial.— Sky News (@SkyNews) 6 января 2020 г.
The 67-year-old faces five charges including rape and sexual assault involving two women, which he denies.
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