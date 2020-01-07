Вт, 7.01.2020
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Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения прямо во время суда

Харви Вайнштейн

ФОТО: AP/Scanpix

Американские СМИ сообщают о начале суда по делу продюсера Хирви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасилованиях. Об этом сообщает Sky News. 

The New York Times сообщает, что спустя несколько часов после начала процесса в Нью-Йорке были выдвинуты новые обвинения против Вайнштейна.

Прокуратура Лос-Анджелеса сообщила еще о двух эпизодах изнасилования женщин в Беверли-Хиллз.

Юристы продюсера не дают комментариев по поводу новых обвинений. 

Напомним, осенью 2018 года более 80 женщин (в том числе актрисы и модели) сообщили и о домогательствах и насилии со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. мужчине были предъявлены уголовные обвинения, но отпустили под залог. В декабре 2019 года адвокаты смогли достичь предварительного мирового соглашения с пострадавшими женщинами. Известно, что между 30 актрисами и бывшими сотрудницами студии The Weinstein Company распределят сумму в 25 миллионов долларов. 

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