Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения прямо во время суда

The New York Times сообщает, что спустя несколько часов после начала процесса в Нью-Йорке были выдвинуты новые обвинения против Вайнштейна.

Напомним, осенью 2018 года более 80 женщин (в том числе актрисы и модели) сообщили и о домогательствах и насилии со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. мужчине были предъявлены уголовные обвинения, но отпустили под залог. В декабре 2019 года адвокаты смогли достичь предварительного мирового соглашения с пострадавшими женщинами. Известно, что между 30 актрисами и бывшими сотрудницами студии The Weinstein Company распределят сумму в 25 миллионов долларов.