Харви Вайнштейн откупится от жертв своих сексуальных домогательств

Над голливудским продюсером Харви Вайнштейном (Harvey Weinstein) вот уже второй год продолжается суд. Сейчас ему грозит пожизненное заключение, но юристы звезды нашли способ как снизить наказание. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Это касается 15 исков против продюсера, а также коллективного иска женщин, которые обвинили его в домогательствах сексуального характера. Юристам Вайнштена удалось заключить с ними перемирие.
Известно, что жертвам будет выплачено 30 миллионов долларов, а на судебные издержки уйдет 14 миллионов.
Тем не менее, 67-летнего продюсера продолжат судить за изнасилования и насильственные действия сексуального характера, так как это соглашение не распространяется на криминальные дела.
Напомним, Харви Вайнштейн обвиняется в двух изнасилованиях, и некоторых противозаконных действиях сексуального характера. В октябре 2018 года одно из обвинений было снято.
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