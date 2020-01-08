Экокатастрофа в Куршском заливе: сточные воды сбрасывались, не подвергаясь очистке

По данным Департамента охраны окружающей среды, за это ответственна клайпедская компания Grigeo Klaipeda.

"Согласно предварительным данным досудебного расследования, зафиксированным источником загрязнений может быть АО Grigeo Klaipeda. Сейчас в досудебном расследовании подозрения еще никому не предъявлены", – сообщил Департамент охраны окружающей среды Литвы.

Департамент также сообщил, что в ночь на вторник вместе с правоохраной провел проверку и установил, что на образующиеся на производственном объекте предприятия на улице Нямуно сточные воды сбрасываются в Куршский залив, не подвергаясь очистке.

"Причиненный окружающей среде ущерб может достигать не одного миллиона евро", – утверждает департамент.

По словам министра окружающей среды Литвы Кястутиса Мажейки, компания должна незамедлительно прекратить сбросы и возместить причиненный окружающей среде ущерб.

"Если подозрения подтвердятся, то предприятия незамедлительно должно прекратить отравлять сточными водами Куршский залив и возместить причиненный природе ущерб. Это печальный пример безответственного бизнеса, когда из-за экономии инвестиций в средства по охране окружающей среды цинично загрязнялась наша природа", – приведены слова министра в переданном BNS комментарии.

Нарушения в связи с ненадлежащим обращением со сточными водами зафиксировал Департамент охраны окружающей среды, специалисты которого предписали компании незамедлительно прекратить загрязнение окружающей среды.

Природоохранители также намерены провести проверку, во время которой подсчитают причиненный ущерб на основании сброшенных объемов сточных вод.

За загрязнение окружающей среды грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.

Прокурор: Загрязнения превышены в сотни раз

Возглавляющая расследование клайпедский прокурор Гина Скерсинските сказала BNS, что на предприятии проведен обыск, во время которого изъяты некоторые документы.

"На предприятии проведен обыск, мы пытаемся искать документы, чертежи, которые показывали бы, как они оборудовали этот вероятный трубопровод в окружающую среду. Потом примем решение о статусе лиц, кто свидетели, кто подозреваемые", – сказала Г. Скерсинските.

"Изъят ряд документов, которые касаются системы очистки сточных вод: лабораторные исследования, схемы, переписка о качестве очистки сточных вод. Мы хотим знать, как давно все это происходит", – сказала прокурор.

Она также отметила, что урон природе может достигать "миллионной суммы" однако пока еще нельзя сказать точно, потому что загрязнения превышены в сотни раз.

"Мы знаем, что некоторые цифры превышены в сто и больше раз. Это производственные сточные воды. Компания производит картон, бумагу, целлюлозу, так что эти производственные отходы такого рода", – сказала Г. Скерсинските.

Она уверяла, что пока нельзя сказать, что именно по этой причине в городе ощущался неприятный запах.

Предприятие не комментирует

Гендиректор Grigeo Klaipeda Томас Эйкинас сказал, что воздержится от комментариев относительно проводимого прокуратурой расследования.

"Я пока воздерживаюсь от комментариев, так как работаю всего второй месяц", – сказал он.

Глава компании отметил, что до расследования правоохраны он ничего не знал о возможных нарушениях.

"Мне самому нужно разобраться в ситуации", – сказал директор.