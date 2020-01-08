Житель эстонской глубинки по глупости лишился полумиллиона евро

В ноябре прошлого года говоривший по-русски мужчина по телефону предложил жителю Рапламаа возможность сделать инвестицию, сообщила во вторник, 7 января, Ляэнеская префектура.

Житель Рапламаа внес деньги на счет иностранца под его руководством, однако сам больше доступа к этому счету не получил.