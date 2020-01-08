Ср, 8.01.2020
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Житель эстонской глубинки по глупости лишился полумиллиона евро

Клавиатура. Иллюстративное фото.

ФОТО: KACPER PEMPEL/REUTERS

Предложивший возможность инвестирования мошенник выманил у жителя Рапламаа, Эстония, более полумиллиона евро.

В ноябре прошлого года говоривший по-русски мужчина по телефону предложил жителю Рапламаа возможность сделать инвестицию, сообщила во вторник, 7 января, Ляэнеская префектура.

Житель Рапламаа внес деньги на счет иностранца под его руководством, однако сам больше доступа к этому счету не получил.

Мошенник причинил своей жертве ущерб, превышающий 500 000 евро.

Полиция в понедельник для расследования произошедшего возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

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