То, о чем не прочтешь в ежедневных новостях: джунгли закулисья Ближнего Востока

- Hello brother! My cost: Every 24 hours full time $ 1100. (Здравствуй, брат! Моя оплата: за каждые 24 часа - 1100 долларов)

Ошеломленно пялюсь в экран телефона и понимаю, что этот фиксер - мой потенциальный проводник и помощник в Сирии - просто хочет меня обобрать.

Сейчас 11 ноября 2019 года. До полета в Ирак девять дней. Еще есть время найти другого помощника, благодаря которому я смогу достигнуть своих целей в Сирии. Но вскоре вопросы этого сирийского фиксера начинают приводить меня в отчаяние.

Списавшись еще с несколькими кандидатами стало понятно, что средняя цена за услуги фиксера по Сирии - 700 долларов в день. Очевидно, что ситуация в моем предполагаемом пункте назначения непредсказуема и опасна - в Камишли, где я планировал провести какое-то время, несколько дней назад было совершено три теракта, совсем недалеко можно столкнуться с турецкой агрессией, в конце концов, меня просто могут ограбить. Но платить за работу проводника 3000 евро за пять дней мне не позволяет бюджет.

Постепенно я начал беспокоится о том, что мой проект в Ираке и Сирии будет полон серьезных проблем, крупнейшей из которых является вопрос поиска фиксера и получение разрешения на пересечение иракско-сирийской границы.

За несколько дней до вылета я откинул мысль взять с собой дрон. Согласно официальной информации, найденной в интернете, ввозить подобную технику в Ирак запрещено и ее могут конфисковать. В свою очередь, на сайте производителя дронов DJI говорится, что практически на всей территория Ирака запрещены полеты. Дрон нельзя даже просто поднять в воздух.

У меня возникает ощущение, что проблем уже слишком много.

Может, есть возможность обойтись без фиксера? Я уже снимал несколько раз на востоке Украины без проводника. Однако там мне помогли знания русского языка, в Ираке и Сирии без переводчика не обойтись. Более того, при пересечении границы я должен указать данные фиксера, который встретит меня и будет заботиться в зоне военных действий.

Всего за три дня до полета с пограничного пункта Файш-Хабура пришло сообщение о том, что для интернет-медиа разрешение на пересечение границы не предоставляется. Как такое вообще возможно в наше время? Звоню, чтобы выяснить, но голос "по ту сторону" решителен и резок - интернет-порталам разрешение не выдают...

Мои планы отправиться в Ирак находятся под угрозой. Бастионы бывшего Исламского государства Мосул Киркук, находящиеся под контролем арабов, являются очень опасными местами, от посещения которых меня отговаривают многие местные контакты. Но в то же время мне не дают покоя утверждения, что совершить короткое путешествие по этим местам все-таки есть возможность. Постепенно я понимаю, что противоречивая информация и пустые обещания в данном регионе - это нормально. Из всего этого вам придется самостоятельно анализировать наиболее достоверную информацию и принимать правильные решения.

Мне пишет контакт из Курдистана: - Здесь ситуация, как вулкан - непрерывно меняется.

Из Багдада и другие иракских городов приходят новости о растущих массовых беспорядках и перестрелках. Люди, одетые в форму и гражданскую одежду, стреляют в протестующих, убивая сотни людей.

Другой контакт, эмигрировавший некогда из Ирака, предупреждает меня о рисках в контролируемом арабами Ираке: - Все контролируется шиитскими боевиками, The Popular Mobilization Forces (финансируемая правительством Ирака организация из примерно 40 военизированных групп) являются обманщиками и проникли в федеральную армию. Будь осторожен, рассказывая о своих целях и убеждениях, если начнут допрашивают на блок-постах. Я рекомендую предоставлять только общую журналистскую информацию о себе и своих намерениях. Помни, что боевики не подчиняются никакому международному праву.

Что будет мне угрожать, если поймает Федеральная армия Ирака - понятия не имею. А вот если попаду в руки армии Асада - пять лет в сирийской тюрьме или, как мне позже объяснили местные сирийские курды, - о твоей судьбе мы вряд ли узнаем.

ФОТО: Jānis Vingris

Позже, когда я попаду в Ирак, причина таких цен на услуги фиксеров мне станет более ясной - этот регион является центром крупнейшей мировой медиа-революции. Отсюда поступает информация о событиях в Ираке, Сирии, Иордании и других стран региона. Большой телевизионный бюджет фиксера, который выплачивается без промедления, составляет 4-5 тысяч долларов в неделю, что также объясняет огромные цены на на их услуги.