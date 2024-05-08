Создание помех в работе GPS: в МИД Эстонии вызван временный поверенный в делах России

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, вмешательство России в спутниковую навигацию усилилось, оно сеет путаницу и сильно влияет на гражданскую авиацию. "Этим действием Россия нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи, согласно которым запрещено создавать такого рода помехи, и мы передали это сообщение поверенному в делах России", - заявил Цахкна.

"Глушение сигнала GPS - один из элементов гибридной деятельности России, которая нарушает нашу нормальную жизнь и представляет угрозу безопасности союзников, как и инциденты с насилием, кибератаки и кампании дезинформации, организованные Россией", - сказал Цахкна.

По словам министра, заглушив сигнал GPS, Россия нанесла серьезный ущерб авиасообщению в регионе, самым ярким проявлением которого стала приостановка полетов между Хельсинки и Тарту.

Министр иностранных дел говорил об опасности глушения сигнала GPS со странами-членами ЕС и союзниками по НАТО, а на прошлой неделе этот вопрос был поднят Североатлантическим советом.

Гибридная деятельность России является растущей проблемой в Европе и других странах. На этой неделе несколько европейских стран вызвали высокопоставленных российских дипломатов в связи с гибридными и кибератаками со стороны России.

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