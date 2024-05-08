Фото Россия нанесла удар по Украине, было выпущено более 50 ракет

Россия нанесла удар по семи регионам Украины. Под ударом оказались объекты энергетики, около 30 жилых домов, общественный транспорт, автомобили, а также здание пожарно-спасательной части в Запорожье.

Сообщается о трех раненых мирных жителях. Два человека пострадали в Киевской области, в Кировоградской области был ранен ребенок.

В Кировоградской области поврежден "объект критической инфраструктуры", а также 13 частных домов и около 30 гаражей, уточнил глава военной администрации Кировоградской области Андрей Райкович.

Во Львовской области в результате ракетного удара пострадала электростанция. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что второй удар был нанесен по газовому хранилищу.

При ударе по Запорожской области была повреждена пожарная часть, а также объекты критической и гражданской инфраструктуры и городской транспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар и связал его с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который в Украине отмечают 8 мая.

"Более 50 ракет и более 20 "Шахедов" по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора", - заявил Зеленский.

"Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", - сказано в заявлении Зеленского.

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