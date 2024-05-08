Видео Полиция задержала мужчину, который пнул цветы у памятника Свободы

В минувший вторник, 30 апреля, около 19:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции зафиксировали на камеры городского видеонаблюдения, как мужчина агрессивно пинал цветы у подножия памятника Свободы, а после совершения преступления покинул место происшествия.

Видео: Момент правонарушения

Оперативно отреагировав на происшествие, полиция сразу приступила к поискам человека. После осмотра окрестностей и общения с коллегами из муниципальной полиции была получена информация о возможном маршруте передвижения человека.

Около 22:50 в районе Центрального вокзала сотрудники Государственной полиции во взаимодействии с охраной близлежащего торгового центра по подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1992 года рождения.

В связи с инцидентом Государственная полиция возбудила уголовное дело.

За такое правонарушение может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, пробационного надзора или общественных работ либо наложен штраф.

2 мая к лицу была применена мера пресечения - задержание. Мужчина был освобожден из тюрьмы 10 апреля этого года и уже несколько раз попадал в поле зрения полиции за совершение уголовных правонарушений различного рода.

Продолжается расследование, выясняются обстоятельства и мотивы.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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