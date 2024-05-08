В Эстонии арестована группа наркодилеров, ввозившая наркотики из Латвии

Трое задержанных на основании постановления Харьюского уездного суда арестованы.

Эстонская полиция подозревает в принадлежности к группе наркопреступников пять человек в возрасте от 32 до 47 лет - это трое мужчин и две женщины. По различным имеющим отношение к преступникам адресам и в транспортных средствах были обнаружены порошкообразные вещества, содержащие около 1 килограмма кокаина, 11 килограммов амфетамина и 10 граммов протонитазена.

Также были обнаружены упаковочные инструменты, цифровые весы и имущество, предположительно, связанное с преступными доходами.

"От количества найденного вещества десятки тысяч людей стали бы наркоманами. От 10 граммов протонитазена в среднем 35 тысяч человек стали бы наркоманами, что иллюстрирует опасность преступления", - заявила Пыхьяский окружной прокурор Лийс Вайнола,

по словам которой обнаружение наркотиков в таком количестве и с высоким содержанием активного вещества происходит не каждый день и свидетельствует о связях подозреваемых и высоком положении в криминальном кругу.

"Если обычно на улицах бывает вещество со средним содержанием амфетамина 20%, то содержание амфетамина в порошке, обнаруженном у подозреваемых, достигало 71%", - сказала Вайнола.