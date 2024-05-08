Вслед за улицей Маскавас решено переименовать и Московский форштадт

Новое название микрорайона - Латгальский район - выбрано в ходе оценки исторических названий этого места. Еще в довоенное время в документах, обозначающих это место, использовалось обозначение "статистический район Латгале". В прошлом году свое историческое название вернул парк Латгалес, оно встречалось в документах 1937 года, в свою очередь, в этом году крупнейшая улица в этом районе была переименована в улицу Латгалес. Принимая во внимание эти факты, было принято решение дать название Латгалес и району.

"Спасибо входящим в комиссию специалистам за принятое в ходе дискуссии решение. В Риге больше не будет названий, прославляющих Москву. И Московского форштадта как названия больше нет. Вместо этого есть Латгальский район, таким образом, предпочтение отдано историческому названию", - подчеркнул вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.

Названия микрорайонов не были присвоены или закреплены каким-либо решением Рижской думы. Они используются как самоуправлением, так и жителями как неформальные географические названия, сложившиеся исторически. Это означает, что для переименования микрорайона не требуется решение Рижской думы, а также внесение изменений в решения, в которых фигурирует старое название, так как документы датированы. С другой стороны, закон о местном самоуправлении, вступивший в силу 1 января 2023 года, фактически упраздняет административное разделение Риги.

Об изменениях самоуправление сообщит Латвийскому агентству геопространственной информации, в базе данных географических названий которого зарегистрировано название "Московский форштадт", кроме того, информация будет изменена на геопортале самоуправления georiga.lv и на сайте микрорайонов Риги www.apkaimes.lv.

Новое название микрорайона все желающие могут начать использовать в повседневной жизни.

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