Видео Возможно, его похитили: семья просит помощи в поисках пропавшего родственника

Семья обратилась к общественности за помощью в поисках своего родственника Валерия Масальского. Полиция уже участвует в поисках 48-летнего мужчины, но его сестра опасается, что его могли похитить, сообщает программа Degpunktā.
Семья искала мужчину два месяца. Его сестра Юлия говорит, что Валерий жил в Олайне, но также часто жил в своем гараже в Болдерае, поэтому его отсутствие в первые пару дней не казалось подозрительным.
Все вещи мужчины и документы, удостоверяющие личность, остались дома.
В начале поисков полиция рассматривала вероятность того, что Валерий мог покончить жизнь самоубийством. Однако Юлия считает, что ее брата могли похитить или подвергнуть насилию.
До исчезновения Валерия некий мужчина неоднократно связывался с ним по поводу совместных предприятий в Великобритании.
В день исчезновения Валерий был одет в синие джинсы, черную куртку и коричневую обувь.
Полиция просит посмотреть на фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110 или сообщив родственникам лично - 20444171.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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