Видео Возможно, его похитили: семья просит помощи в поисках пропавшего родственника

Семья искала мужчину два месяца. Его сестра Юлия говорит, что Валерий жил в Олайне, но также часто жил в своем гараже в Болдерае, поэтому его отсутствие в первые пару дней не казалось подозрительным.

Все вещи мужчины и документы, удостоверяющие личность, остались дома.

В начале поисков полиция рассматривала вероятность того, что Валерий мог покончить жизнь самоубийством. Однако Юлия считает, что ее брата могли похитить или подвергнуть насилию.

До исчезновения Валерия некий мужчина неоднократно связывался с ним по поводу совместных предприятий в Великобритании.

В день исчезновения Валерий был одет в синие джинсы, черную куртку и коричневую обувь.

Полиция просит посмотреть на фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110 или сообщив родственникам лично - 20444171.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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