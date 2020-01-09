После гибели подростка и реакции СМИ на Андрейсале устанавливают спасательные лестницы

Спасательных лестниц будет две: одна у ночного клуба, вторая на том самом причале, с которого упал юноша. Лестницы ярко желтого цвета с подсветкой, чтобы их легко было увидеть в темноте. Фонари работают от солнечных батарей, пояснили в Рижском свободном порту.

Леон Чернявский не единственный погибший в этом месте молодой человек. За последние два года на Андрейсале утонули 5 человек. Здесь находятся бары, рестораны, ночной клуб, и вообще это излюбленное место отдыха молодежи не только летом. Однако причал не был оборудован даже элементарными барьерами или приспособлениями, чтобы выбраться из воды. После последней трагедии ответственность за причал взял на себя Рижский свободный порт.