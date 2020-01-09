Чт, 9.01.2020
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Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

Лондон

ФОТО: ANDY RAIN/EPA

Палата общин парламента Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий выйти из Европейского союза 31 января, передает "Коммерсант" со ссылкой на AP.

"За" свои голоса отдали 330 депутатов, против — 231.

Теперь законопроект должен получить одобрение Палаты лордов. Ожидается, что обсуждение там начнётся в начале следующей недели.

Из законопроекта, который был принят, следует, что на Brexit у властей будет время до конца 2020 года. После этого начнутся переговоры о новом торговом соглашении с Брюсселем, пишет "Радио Свобода". Однако в Брюсселе и рядах британской оппозиции названный срок назвали излишне оптимистичным, однако Борис Джонсон уверен в обратном.

Как сообщает ТАСС, итоги сегодняшнего голосования подтверждают прогнозы аналитиков о том, что у премьера Бориса Джонсона не возникнет сложностей с выходом страны из Евросоюза к данному сроку.

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