Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

Палата общин парламента Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий выйти из Европейского союза 31 января, передает "Коммерсант" со ссылкой на AP.
"За" свои голоса отдали 330 депутатов, против — 231.
Теперь законопроект должен получить одобрение Палаты лордов. Ожидается, что обсуждение там начнётся в начале следующей недели.
Из законопроекта, который был принят, следует, что на Brexit у властей будет время до конца 2020 года. После этого начнутся переговоры о новом торговом соглашении с Брюсселем, пишет "Радио Свобода". Однако в Брюсселе и рядах британской оппозиции названный срок назвали излишне оптимистичным, однако Борис Джонсон уверен в обратном.
Как сообщает ТАСС, итоги сегодняшнего голосования подтверждают прогнозы аналитиков о том, что у премьера Бориса Джонсона не возникнет сложностей с выходом страны из Евросоюза к данному сроку.