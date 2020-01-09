Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

Из законопроекта, который был принят, следует, что на Brexit у властей будет время до конца 2020 года. После этого начнутся переговоры о новом торговом соглашении с Брюсселем, пишет "Радио Свобода". Однако в Брюсселе и рядах британской оппозиции названный срок назвали излишне оптимистичным, однако Борис Джонсон уверен в обратном.