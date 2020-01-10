Внимание! Сегодня будет ограничено движение на некоторых рижских улицах

С 7 часов утра до 10:30 транспортным средствам будут запрещены остановка и стоянка на правой стороне ул. Гертрудес, на участке протяженностью 70 метров от ул. Бривибас в направлении ул. Базницас.

В свою очередь с 7 часов утра до 12 часов остановка и стоянка будут запрещены около здания на ул. Блауманя, 32. В случае необходимости оставленные здесь транспортные средства в принудительном порядке будут перемещены на ближайшее разрешенное для стоянки место, предупреждает дума.

В случае необходимости также будет ограничено или на короткое время перекрыто движение транспортных средств, а также велосипедистов и пешеходов около зданий на ул. Бривибас, 55, ул. Калнциема, 11b, ул. Кр. Валдемара, 3, ул. Блауманя, 32 и ул. Маза Пилс, 2.

Движение общественного транспорта и пешеходов около объектов, которые посетят представители делегации, будет регулироваться исходя из необходимости.

Сегодня с рабочим визитом в Латвии будет находиться министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает пресс-служба МИД.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в ходе переговоров с венгерским коллегой обсудит двустороннее сотрудничество, политику безопасности, политику добрососедства и актуальные вопросы повестки дня Европейского союза.

Министры планируют подписать обновлённый меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством иностранных дел Латвии и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии.

По итогам встречи Ринкевич и Сийярто проведут пресс-конференцию.