NYT: в Иране сняли на видео возможный ракетный удар по украинскому самолёту

Газета The New York Times пишет, что видео было сделано в населенном пункте Паранд недалеко от Тегерана. Именно в этом районе, пишет издание, украинский лайнер больше не выходил на связь. То, что видео было сделано в этом месте, также подтвердили независимые расследователи из Bellingcat и Conflict Intelligence Team.