Пт, 10.01.2020
Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе. Кассим Низами, представитель министерства дорог и городского развития Ирана

NYT: в Иране сняли на видео возможный ракетный удар по украинскому самолёту

ФОТО: EPA/Scanpix

Активист иранского происхождения Нариман Гариб сделал публикацию в Twitter: на видео, как заявляется, можно наблюдать момент попадания ракеты в пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, сообщает "Медуза". 

Газета The New York Times пишет, что видео было сделано в населенном пункте Паранд недалеко от Тегерана. Именно в этом районе, пишет издание, украинский лайнер больше не выходил на связь. То, что видео было сделано в этом месте, также подтвердили независимые расследователи из Bellingcat и Conflict Intelligence Team.

Галерея: катастрофа в Иране

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