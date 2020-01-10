"Я не хочу, чтобы он управлял моей страной": Шэрон Стоун высказалась о Путине

Голливудскую звезду спросили про отношение к президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу.

"Я думаю, что Путин - сильный лидер своей страны по-своему. Я не хочу, чтобы он управлял моей страной, но я не против того, как он управляет своей страной. Я просто хочу, чтобы он держался подальше от моей", - заявила звезда.

Она подчеркнула, что не хотела бы, чтобы глава ее государства вел дела с другим главой государства, который пытается захватить другие страны - или США.

"Но не каждая страна является демократической - и, возможно, не каждая страна должна быть демократической вообще. Трамп и Путин очень разные", - указала Стоун.

Шэрон считает, что Трамп манипулирует другими главами государств.

"Он подражатель. Если вы доберетесь до президента Соединенных Штатов, вам следует относиться к этой должности с большой честью, смирением и чувством личной гордости. Путин не подражатель. Путин управляет своей страной в своих интересах", - объяснила она.

Актриса поясняет, что абсолютно неуместно, чтобы президент США попадал под контроль или манипулирование другой глобальной сверхдержавой.

Шэрон Стоун также объяснила, что "в то время как миром по-прежнему правят альфа-мужчины", самыми вдохновляющими на данный момент являются такие женщины, как Грета Тунберг или Джейн Фонда.

"Я люблю Грету Тунберг. Это круто", - сказала она.