До слез! Ошеломительное предложение руки и сердца по мотивам "Спящей красавицы"

Американский кинорежиссер Ли Лочлер из Бостона, штат Массачусетс, сделал оригинальное предложение своей девушке Ступи Дэвид, для чего немного изменил ее любимый мультфильм "Спящая красавица" 1959 года. Чтобы заменить главных героев мультфильма - принца Филиппа и принцессу Аврору - на себя и свою подругу - Лочлер обратился к иллюстратору Кайле Кумбс, пишет Meduza.

Мужчина пригласил возлюбленную в кинотеатр Coolidge в Бруклине.

В зале собрались родственники и друзья пары, а чтобы их никто не заметил, на сеанс в качестве массовки также позвали местных пользователей Reddit.

Как видно на записи, в первые секунды Ступи была удивлена, что на экране вместо принцессы Авроры появляется мультипликационная версия ее самой, а в роли принца Филиппа предстает ее бойфренд. Но это было еще не все: далее принц из мультфильма показывает коробку с обручальным кольцом, "бросает" ее Лочлеру, сидящему в зале, и тот встает перед девушкой на колено.

Ступи смущается и несколько раз произносит: "О боже мой!".

"Я люблю тебя всем сердцем, желудочками, предсердиями, клапанами, - говорит Ли девушке, после чего поясняет, что она - кардиолог.

Когда же режиссер предлагает своей возлюбленной жить долго и счастливо вместе с ним, она отвечает согласием.

После этого на экране появляются танцующие феи, затем - книга "Спящая красавица" с изображением Лочлера и Дэвид и словами "И жили они долго и счастливо". А спустя еще несколько секунд - плачущие гномы.

Видимо, такой финал режиссер подготовил на случай, если его возлюбленная откажет принять его предложение.

Когда же пара вышла из кинотеатра, на афише появилось сообщение: "Поздравляем Ступи и Ли".