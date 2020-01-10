Раскрыт секрет кардигана Владимира Путина

Бежевый кашемировый кардиган с мехом и пуговицами на воротнике входит в коллекцию Loro Piana winter 2017.

Стоит отметить, что когда в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу марки и стоимости свитера российского лидера, одной из самых популярных версий была, что производителем является компания Svevo, в ассортименте которой есть аналогичная вещь.