Пт, 10.01.2020
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Раскрыт секрет кардигана Владимира Путина

Владимир Путин на рождественской службе

ФОТО: KREMLIN POOL/SIPA/Scanpix

Как выяснилось, свитер, в котором президент России Владимир Путин появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе  Санкт-Петербурга, изготовлен итальянским брендом Loro Piana. Товар на сайте компании заметили корреспонденты "Ленты.ру".

Бежевый кашемировый кардиган с мехом и пуговицами на воротнике входит в коллекцию Loro Piana winter 2017.

Стоимость похожих моделей из актуальной линейки бренда составляет около 3 тысяч евро.

Стоит отметить, что когда в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу марки и стоимости свитера российского лидера, одной из самых популярных версий была, что производителем является компания Svevo, в ассортименте которой есть аналогичная вещь.

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