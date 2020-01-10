Раскрыт секрет кардигана Владимира Путина

Как выяснилось, свитер, в котором президент России Владимир Путин появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, изготовлен итальянским брендом Loro Piana. Товар на сайте компании заметили корреспонденты "Ленты.ру".
Бежевый кашемировый кардиган с мехом и пуговицами на воротнике входит в коллекцию Loro Piana winter 2017.
Стоимость похожих моделей из актуальной линейки бренда составляет около 3 тысяч евро.
Стоит отметить, что когда в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу марки и стоимости свитера российского лидера, одной из самых популярных версий была, что производителем является компания Svevo, в ассортименте которой есть аналогичная вещь.
Свитерок бабушка связала незадорого, в Италии.😐 pic.twitter.com/woOyNqO87k— Догоняй! Е7Ы09 🆗 (@mix_voronezh) January 7, 2020
Так у ВВП дешевый pic.twitter.com/krBmASMo8I— Ольга (@Olga_Cont) January 9, 2020