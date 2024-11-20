Мария Машкова впервые посетит Ригу и представит моноспектакль

В спектакле звучит голос актера Анатолия Белого, который озвучивал главного героя - Надеждина. Режиссер спектакля - Егор Баранов, снявший несколько кассовых фильмов в России и переехавший в США, где сейчас начинает свою новую кинокарьеру.

Драматург: Арсений Фарятьев

Музыка: Анна Друбич

Художник/графический дизайн: Лиза Иршай

Хореограф: Мельпомен

Костюмы: Катерина Кравцова

Продюсеры: Саша Сиберг/Алла Донцу

Спектакль будет показан 25 ноября в 19:00, на большой сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова с субтитрами на латышском языке. Билеты доступны на сайте и в кассах Biļešu Paradīze

Из отзывов зрителей:

"Плотный ком в горле я ощущала где-то с середины спектакля. Бедное, бедное поколение, которое о трагедиях говорило так просто и буднично, через запятую, потому что это было обычным делом. Люди, посвятившие себя борьбе за светлое будущее, бросившие на этот алтарь все, что у них было - здоровье, молодость, счастье близких…

Как хорошо, что главный герой не увидел, какие кровавые мессы потом совершались на этом алтаре. И по сравнению со всей этой революционной галиматьей, как же ярко для меня в спектакле высветилась мысль, что главным итогом их встречи, их жизни стала девочка Надя, которую главная героиня, Миля, сумела вырастить и поставить на ноги. В этом-то и заключен настоящий смысл, это и есть их наследие, которое через 130 лет воплотилось в самой Маше Машковой - яркой, смелой, красивой, искренней и необыкновенно талантливой."

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