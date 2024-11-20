25 ноября Маша Машкова впервые приезжает в Ригу, чтобы представить моноспектакль "Надеждины", основанный на дневнике ее прапрабабушки - Мелании Севрук.
Мария Машкова впервые посетит Ригу и представит моноспектакль
Спектакль рассказывает историю любви девушки из Кишинева Мили и молодого человека из Харькова Евгения Зеленского, известного под псевдонимом Надеждин - революционера в ссылке, интеллектуала и публициста, одного из главных оппонентов Владимира Ленина, в 28 лет уничтоженного советским режимом и преданного забвению.
Их невероятная история, развивающаяся на фоне распада Империи, сохранилась благодаря записям главной героини - Мелании Севрук. Мария Машкова делится этой историей со зрителем, как бы наблюдая за ходом мысли своей героини со стороны, пытаясь почувствовать ее.
В чем секрет достоинства, с которым герои принимали происходящее с ними? В чем секрет их любви, непримиримости, стойкости? Способны ли мы обнаружить хоть частицу этих качеств сейчас в себе?
Тот факт, что в основе спектакля лежит личная история семьи актрисы, придает действию искренность и пронзительность. Визуальное решение спектакля - анимация, созданная Лизой Иршаи, становится полноценным участником действия. Эмоциональную и глубокую музыку для спектакля создала композитор Анна Друбич.
Этот спектакль играет одна актриса - Маша Машкова, которая снялась в более чем пятидесяти русскоязычных фильмах и сериалах, до своего отъезда в США, а сейчас активно работает в американском кино. Дочь известных артистов - Владимира Машкова и Елены Шевченко, она очень искренне и честно рассказала о своих отношениях с отцом и разрыве с ним в интервью Юрию Дудю.
В спектакле звучит голос актера Анатолия Белого, который озвучивал главного героя - Надеждина. Режиссер спектакля - Егор Баранов, снявший несколько кассовых фильмов в России и переехавший в США, где сейчас начинает свою новую кинокарьеру.
Драматург: Арсений Фарятьев
Музыка: Анна Друбич
Художник/графический дизайн: Лиза Иршай
Хореограф: Мельпомен
Костюмы: Катерина Кравцова
Продюсеры: Саша Сиберг/Алла Донцу
Спектакль будет показан 25 ноября в 19:00, на большой сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова с субтитрами на латышском языке. Билеты доступны на сайте и в кассах Biļešu Paradīze
Из отзывов зрителей:
"Плотный ком в горле я ощущала где-то с середины спектакля. Бедное, бедное поколение, которое о трагедиях говорило так просто и буднично, через запятую, потому что это было обычным делом. Люди, посвятившие себя борьбе за светлое будущее, бросившие на этот алтарь все, что у них было - здоровье, молодость, счастье близких…
Как хорошо, что главный герой не увидел, какие кровавые мессы потом совершались на этом алтаре. И по сравнению со всей этой революционной галиматьей, как же ярко для меня в спектакле высветилась мысль, что главным итогом их встречи, их жизни стала девочка Надя, которую главная героиня, Миля, сумела вырастить и поставить на ноги. В этом-то и заключен настоящий смысл, это и есть их наследие, которое через 130 лет воплотилось в самой Маше Машковой - яркой, смелой, красивой, искренней и необыкновенно талантливой."
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