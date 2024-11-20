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Alexandra Nekrasova

Скончалась выдающийся театральный педагог Анна Эйжвертиня

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Анна Эйжвертиня
Анна Эйжвертиня Фото: LETA

Скончалась Анна Эйжвертиня (1945-2024), выдающийся педагог по актерскому мастерству, основательница независимого театра Skatuve, сообщает портал LSM со ссылкой на Латвийскую академию культуры.

Анна Эйжвертиня - латвийский театральный режиссер и педагог, директор и художественный руководитель театра Skatuve, доцент Латвийской академии культуры, кавалер ордена Трех звезд.

TVNET GRUPA выражает глубочайшие соболезнования близким Эйжвертини.

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