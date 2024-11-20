Скончалась выдающийся театральный педагог Анна Эйжвертиня

Анна Эйжвертиня - латвийский театральный режиссер и педагог , директор и художественный руководитель театра Skatuve, доцент Латвийской академии культуры, кавалер ордена Трех звезд.

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