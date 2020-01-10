Пт, 10.01.2020
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Хранение и реализация наркотиков: задержаны должностные лица VUGD и Управления мест заключения

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) по подозрению в приобретении, хранении и реализации наркотиков задержало должностное лицо Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), должностное лицо Управления мест заключения (IeVP) и двух частных лиц, сообщили агентству LETA в IDB. 

К подозреваемым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет выполнять должностные обязанности. 

В интересах расследования более подробная информация пока не предоставляется.

В IDB подтвердили, что подозреваемые должностные лица не являются высокопоставленными. 

В 2018 году Лиепайская прокуратура применила 160 часов принудительных работ и пробационный надзор к сотруднику VUGD, который в квартире выращивал марихуану для собственного употребления. Ранее это дело также расследовало IDB.

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