Хранение и реализация наркотиков: задержаны должностные лица VUGD и Управления мест заключения

К подозреваемым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет выполнять должностные обязанности.

В интересах расследования более подробная информация пока не предоставляется.

В IDB подтвердили, что подозреваемые должностные лица не являются высокопоставленными.