В США женщина дважды в течение года родила близнецов

Как сообщает телеканал WPTV-TV, Александрия Уоллистон в марте 2019 года родила мальчиков-близнецов, которых назвали Марк и Малакай. Впрочем, женщина по-настоящему не успела привыкнуть к своим малышам, как снова оказалась в положении. То, что она ждет еще двух близнецов, стало ясно уже на ультрасонографии. 27 декабря она родила еще двух детей - Кейлена и Кейлеба.

Александрия рассказала СМИ, что никогда не думала, что может родить дважды в течение года. По словам женщины, в свое время у двух ее бабушек были близнецы, однако в обоих случаях дети умерли во время родов.

"Эти дети как будто посланы небесами", - уверена многодетная мать.

У женщины уже есть трехлетняя дочь, таким образом, в семье Уоллистон растут уже пять детей. Сейчас новорожденные еще находятся под надзором врачей, однако прогнозируется, что вскоре семья сможет отправиться домой "в полном составе".