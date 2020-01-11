В США женщина дважды в течение года родила близнецов

В штате Флорида, США, произошел действительно необычный случай - жительница города Уэст-Палм-Бич родила дважды в течение года, и оба раза это были близнецы, пишет портал Life.
Как сообщает телеканал WPTV-TV, Александрия Уоллистон в марте 2019 года родила мальчиков-близнецов, которых назвали Марк и Малакай. Впрочем, женщина по-настоящему не успела привыкнуть к своим малышам, как снова оказалась в положении. То, что она ждет еще двух близнецов, стало ясно уже на ультрасонографии. 27 декабря она родила еще двух детей - Кейлена и Кейлеба.
Александрия рассказала СМИ, что никогда не думала, что может родить дважды в течение года. По словам женщины, в свое время у двух ее бабушек были близнецы, однако в обоих случаях дети умерли во время родов.
"Эти дети как будто посланы небесами", - уверена многодетная мать.
У женщины уже есть трехлетняя дочь, таким образом, в семье Уоллистон растут уже пять детей. Сейчас новорожденные еще находятся под надзором врачей, однако прогнозируется, что вскоре семья сможет отправиться домой "в полном составе".
Видео: Александрия Уоллистон рассказывает о прибавлении в семье: