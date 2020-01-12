СМИ: Юная модель выпала из окна квартиры бойфренда - внука Никиты Михалкова

По неофициальным данным, вечером 8 января Ксения была в одном из московских баров со своим молодым человеком. Говорят, 21-летняя модель встречалась с 20-летним Андреем Баковым - старшим сыном актрисы Анны Михалковой, внуком Никиты Михалкова. Как сообщил источник kp.ru, девушка выпала из окна квартиры на третьем этаже, принадлежащей Бакову.

Сам парень, как только информация попала в СМИ, закрыл свою страницу в Instagram. Дозвониться до его родных также пока не удалось.

Некоторые российские издания сообщают, что в момент инцидента Андрей спал, а Ксения, оказавшись на улице, была в сознании и попросила прохожих вызвать "скорую". В больнице же ей диагностировали перелом бедра, пишет StarHit.

Но есть и другая версия: рано утром дворник обнаружил лежащую в кустах модель, после чего вызвал бригаду медиков. Ксению увезли со множественными переломами.

Врачи опасаются за здоровье девушки, так как внутренние органы отбиты и приходится буквально по частям собирать сломанные кости.

Родственники пострадавшей считают, что кто-то хотел ее спрятать, именно поэтому она несколько часов пролежала на морозе.

"Это правда, мы все в шоке. Очень жаль, что все сейчас спихивают на наркотики, но не уточняют тот факт, что Никита ее везде преследовал", - поделилась своими эмоциями модель Алеся Кафельникова.

К слову, за два дня до инцидента Ксения опубликовала в соцсетях очень странный пост.

"Как отмыть запах табака от рук? Как любить тебя, когда ты - труп? Когда хочется и себе воткнуть в сердце нож. Знаю. Просто подождать. И ты оживешь.

И, когда, а это будет, я заблужусь в бреду. И сама тебе, мертвая, на руки упаду. Страх начнет точить тебя, что наждак. Но ты сумеешь смерть мою переждать. И нам будет, что вспомнить, ангел мой, чем дорожить: мы друг другу помогали ожить", - написала она (орфография и пунктуация сохранены).

Вопреки первоначальной информации о приеме психотропных веществ друзья девушки заявили, что она никогда не увлекалась наркотиками и другими сомнительными препаратами и уж тем более не думала о суициде.

"Ксюша адекватный человек и очень любит жизнь, мы до сих пор в шоке от случившегося, - рассказала "КП" близкая подруга Пунтус. - Не верьте тому, что о ней пишут, все было совсем не так - у близких людей другая информация. Сейчас Ксюша в очень тяжелом состоянии, врачи к ней не пускают и никаких прогнозов не дают.