СМИ: Юная модель выпала из окна квартиры бойфренда - внука Никиты Михалкова
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была найдена лежащей на тротуаре под окнами жилого дома в центре Москвы. Пока полиция не располагает точными данными о произошедшем, но предполагается, что девушка выпала из окна 3-го этажа.
По неофициальным данным, вечером 8 января Ксения была в одном из московских баров со своим молодым человеком. Говорят, 21-летняя модель встречалась с 20-летним Андреем Баковым - старшим сыном актрисы Анны Михалковой, внуком Никиты Михалкова. Как сообщил источник kp.ru, девушка выпала из окна квартиры на третьем этаже, принадлежащей Бакову.
Сам парень, как только информация попала в СМИ, закрыл свою страницу в Instagram. Дозвониться до его родных также пока не удалось.
Некоторые российские издания сообщают, что в момент инцидента Андрей спал, а Ксения, оказавшись на улице, была в сознании и попросила прохожих вызвать "скорую". В больнице же ей диагностировали перелом бедра, пишет StarHit.
Но есть и другая версия: рано утром дворник обнаружил лежащую в кустах модель, после чего вызвал бригаду медиков. Ксению увезли со множественными переломами.
Врачи опасаются за здоровье девушки, так как внутренние органы отбиты и приходится буквально по частям собирать сломанные кости.
Родственники пострадавшей считают, что кто-то хотел ее спрятать, именно поэтому она несколько часов пролежала на морозе.
"Это правда, мы все в шоке. Очень жаль, что все сейчас спихивают на наркотики, но не уточняют тот факт, что Никита ее везде преследовал", - поделилась своими эмоциями модель Алеся Кафельникова.
К слову, за два дня до инцидента Ксения опубликовала в соцсетях очень странный пост.
"Как отмыть запах табака от рук? Как любить тебя, когда ты - труп? Когда хочется и себе воткнуть в сердце нож. Знаю. Просто подождать. И ты оживешь.
И, когда, а это будет, я заблужусь в бреду. И сама тебе, мертвая, на руки упаду. Страх начнет точить тебя, что наждак. Но ты сумеешь смерть мою переждать. И нам будет, что вспомнить, ангел мой, чем дорожить: мы друг другу помогали ожить", - написала она (орфография и пунктуация сохранены).
Вопреки первоначальной информации о приеме психотропных веществ друзья девушки заявили, что она никогда не увлекалась наркотиками и другими сомнительными препаратами и уж тем более не думала о суициде.
"Ксюша адекватный человек и очень любит жизнь, мы до сих пор в шоке от случившегося, - рассказала "КП" близкая подруга Пунтус. - Не верьте тому, что о ней пишут, все было совсем не так - у близких людей другая информация. Сейчас Ксюша в очень тяжелом состоянии, врачи к ней не пускают и никаких прогнозов не дают.
Сказали, что после кустов, где она пролежала без одежды несколько часов, у нее изуродовано все тело, множество переломов и кровоподтеков, отбиты все внутренности.
То ли ее выкинули в кусты, то ли пытались там спрятать... К счастью, дворник, который рано пришел на работу, заметил ее, пока она окончательно не замёрзла".
Отметим, что Ксения Пунтус снималась для рекламы крупных российских компаний, ее фотографии украшали журналы Tatler, Vogue, "Аэрофлот Style" и другие. Девушка любит путешествовать, занимается серфингом, катается на скейте.