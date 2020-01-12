История роковых ошибок: случайно сбитые авиалайнеры

По советским данным, экипаж самолета неоднократно не отвечал на запросы с земли, а затем и на сигналы на посадку.

В результате обстрела погибли два пассажира: японец и кореец. Остальных 95 пассажиров вместе с 12 членами экипажа после недолгого пребывания в карельском городе Кемь перевезли в Хельсинки, откуда они вылетели вместе с телами погибших.

Спустя девять дней после происшествия командир судна и штурман также смогли вылететь из страны. Как сообщил тогда ТАСС, они признались в нарушении советского воздушного пространства и игнорировании приказа самолета-перехватчика приземлиться, а также обратились с прошением о помиловании в Президиум Верховного Совета, который удовлетворил его и выдворил их из СССР.

Сами летчики после высылки из СССР заявили, что не просили о помиловании.

Советский Союз выставил Южной Корее счет на 100 тысяч долларов США (сегодня эта сумма эквивалентна примерно 392 тысячам долларов США) за обслуживание пассажиров. Этот счет так и не был оплачен. Южная Корея не предъявляла никаких претензий СССР; между ними в то время не было дипломатических отношений.

Поврежденный самолет корейская компания забирать не стала - в итоге его разобрали и оставили в СССР.

1983 год: Boeing 747 над Сахалином

Самолет Korean Air был сбит над территорией СССР еще и в 1983 году. Авиалайнер Boeing 747 выполнял рейс Нью-Йорк - Анкоридж - Сеул, на его борту было 23 члена экипажа и 246 пассажиров.

По неизвестной причине самолет вместо того, чтобы лететь над нейтральными водами Тихого океана, стал отклоняться вправо от курса. Считается, что это произошло из-за неправильной установки автопилота. Судно пролетело над Камчаткой, а затем над островом Сахалин. Там его перехватил советский истребитель Су-15.

Перехват самолета происходил ночью. Экипаж самолета не отвечал на предупредительные выстрелы из бортовой пушки - при этом пилот истребителя впоследствии вспоминал, что у него не было трассирующих снарядов, которые оставляют за собой яркий и хорошо заметный след, и стрелять пришлось обычными, которые экипаж лайнера мог просто не заметить.

В итоге командование дало приказ сбить самолет - и перехватчик выпустил по нему две ракеты. Судно рухнуло в воду около острова Монерон к западу от Сахалина в Японском море. Погибли все пассажиры и члены экипажа. В их числе был член Палаты представителей США Ларри Макдональд.

Останков погибших почти не нашли; дайверы обнаружили несколько пар обуви и личные вещи, а также фрагменты нескольких тел, которые были неопознаваемы.

Политбюро ЦК КПСС заявило, что это была преднамеренная провокация со стороны США, которые якобы хотели проверить боеготовность советской ПВО или даже спровоцировать военные действия. США в ответ обвинили Советский Союз в препятствовании поисково-спасательным операциям.