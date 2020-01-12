Модный вызов: Кейт Бланшетт с головы до пят в горошке с "сюрпризами" на талии и ножках
Известные в мире дамы все чаще выходят в свет в особенно актуальном в последнее время горошке, но это, как правило, платья, юбки или блузы. А вот брючный костюм - явный модный вызов! А почему бы и нет? Главное - парочка изюминок...
50-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт предстала на красной дорожке организованного Ассоциацией телевизионных критиков мероприятия FX TCA Winter Press в Пасадине, Калифорния, в брючном костюме бренда Haider Ackmermann, состоящем из комбинезона и удлиненного жакета, с популярным принтом polka dot (а попросту - в горошек).
При этом талию звезды эффектно подчеркнул контрастный оранжевый кожаный пояс, а главной изюминкой образа стали остроносые сапожки на каблуке оттенка лаванды,
которые гармонировали по цвету с лампасами на брюках звезды.
Смотрите, как эффектно!