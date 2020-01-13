На мероприятие памяти баррикад на Закюсале пришли около 500 человек

На мероприятии с торжественной речью выступил директор Музея баррикад 1991 года Ренарс Заляйс и парламентский секретарь Министерства обороны Мартиньш Стакис, а также министр юстиции Янис Борданс. За музыкальное сопровождение отвечал военный оркестр.

На Закюсале разведен костер, собравшиеся люди делятся воспоминаниями об исторических событиях января 1991 года.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня до 20 января в Риге будут проходить мероприятия памяти баррикад 1991 года.

Сегодня в 18 часов состоялось памятное мероприятие на Закюсале, а 14 и 15 января в зале музея пройдет вручение благодарственных грамот участникам баррикад.

16 января в 12 часов пройдет минута памяти на Марупском кладбище у памятника борцам за свободу, а в 16 часов - минута памяти у Вецмилгравского моста.

20 января в 10 часов на Домской площади зажжется памятный костер, в 14 часов состоится церемония возложения цветов у памятника Свободы и к местам памяти погибших в дни баррикад на Бастионной горке. В 15.30 того же дня костер будет зажжен у здания Сейма, а вечером состоится концерт в Домском соборе.