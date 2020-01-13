Меган и Гарри "покидают" семью: Елизавета II выступила с заявлением

"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью", — сказано в заявлении.

Королева также сказала о "переходном периоде" для Гарри и Меган Маркл, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время часть времени в Канаде, а часть - в Британии. Окончательные решения о том, как именно это будет происходить, ожидаются в ближайшие дни.

Как пишет BBC, во встрече в Сандрингемском дворце, кроме королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, участвовали отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям. Планировалось, что супруга Гарри Меган примет участие в беседе по телефону.

Члены королевской семьи должны были обсудить последствия отказа герцогов Сассекских от выполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи, а именно: