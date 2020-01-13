Пн, 13.01.2020
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Меган и Гарри "покидают" семью: Елизавета II выступила с заявлением

ФОТО: SCANPIX

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать больше жить частной жизнью. Это заявление было сделано после королевского семейного совета. 

"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью", — сказано в заявлении.

Королева также сказала о "переходном периоде" для Гарри и Меган Маркл, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время часть времени в Канаде, а часть - в Британии. Окончательные решения о том, как именно это будет происходить, ожидаются в ближайшие дни.

Как пишет BBC, во встрече в Сандрингемском дворце, кроме королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, участвовали отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям. Планировалось, что супруга Гарри Меган примет участие в беседе по телефону.

Члены королевской семьи должны были обсудить последствия отказа герцогов Сассекских от выполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи, а именно: 

  • какая сумма будет им назначена от дворца,
  • титулы, 
  • детали коммерческих соглашений, которые им будет разрешено заключать.

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