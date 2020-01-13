В районе Екабпилса пропала 63-летняя женщина. Родные считают, что она могла быть убита

Уже почти три недели прошло с того момента, как объявили о без вести пропавшей 63-летней Антонии Черневской. Женщина занималась своим хозяйством в волости Куку в стороне Екабпилса. Родные очень переживают и рассказывают, что всё свидетельствует о том, что бабушка убита, сообщает программа Degpunktā. Семья просит помощи жителей в поисках Антонии.
63-летняя женщина каждый день заботилась как о доме, так и о скоте, что было стабильным источником дохода. Внучка Антонии говорит, что бабушка внезапно пропала, и никто из родных не знает, где её искать.
"Ночью пятницы мне писала крёстная, её дочь, что бабушка пропала уже как две недели. Написала, что, скорее всего, она убита", - рассказывает внучка Антонии.
Внучка отмечает, что так уходить не свойственно Антонии, поскольку с бабушкой всегда можно было связаться по мобильному телефону.
В последний раз Антонию видели 26 декабря, к тому же незадолго после того, как она ушла в гости к подозрительным соседям, отмечает Degpunktā.
На вопрос, почему появилась версия об убийстве, внучка женщины ответила, что у Антонии всё было в порядке со здоровьем, а также что уйти и никому не сказать об это на неё не похоже.
"Мне очень жаль, что я узнала так поздно. В принципе, нужно было быстрее действовать", - сказала внучка, отметив равнодушие и запоздавшую реакцию других родственников.
Семья просит помощи в поисках женщины
- Приметы Антонии: короткие и коричневые волосы, худощавое телосложение, рост около 160 см.
- Любую ценную информацию о местонахождении женщины можно сообщить Госполиции по телефону 110 или организации Bezvests.lv по телефону 22084084.
Видео: Сюжет программы Degpunktā