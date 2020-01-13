В районе Екабпилса пропала 63-летняя женщина. Родные считают, что она могла быть убита

63-летняя женщина каждый день заботилась как о доме, так и о скоте, что было стабильным источником дохода. Внучка Антонии говорит, что бабушка внезапно пропала, и никто из родных не знает, где её искать.

"Ночью пятницы мне писала крёстная, её дочь, что бабушка пропала уже как две недели. Написала, что, скорее всего, она убита", - рассказывает внучка Антонии.

Внучка отмечает, что так уходить не свойственно Антонии, поскольку с бабушкой всегда можно было связаться по мобильному телефону.

В последний раз Антонию видели 26 декабря, к тому же незадолго после того, как она ушла в гости к подозрительным соседям, отмечает Degpunktā.

На вопрос, почему появилась версия об убийстве, внучка женщины ответила, что у Антонии всё было в порядке со здоровьем, а также что уйти и никому не сказать об это на неё не похоже.

"Мне очень жаль, что я узнала так поздно. В принципе, нужно было быстрее действовать", - сказала внучка, отметив равнодушие и запоздавшую реакцию других родственников.

Семья просит помощи в поисках женщины

Приметы Антонии: короткие и коричневые волосы, худощавое телосложение, рост около 160 см.

короткие и коричневые волосы, худощавое телосложение, рост около 160 см. Любую ценную информацию о местонахождении женщины можно сообщить Госполиции по телефону 110 или организации Bezvests.lv по телефону 22084084.