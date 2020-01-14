Латыш выиграл миллион и рассказал, с кем поделился

Пирагс, который переехал в Великобританию девять лет назад, работает поваром в кабаке "Голодная лошадь". Отец одиночка до сих пор жил с сыном в небольшой квартирке прямо над рестораном, в котором работал.

В интервью журналу Privātā Dzīve Пирагс рассказал, что один миллион и 175 тысяч евро уже начал тратить - купил большой дом с четырьмя спальнями и садом.

"Я могу положить деньги в банк для своего сына, потому что это в любом случае средства для него. Продолжу работать, но у меня будет намного больше времени для ребенка, я смогу обеспечить ему хорошее образование и будущее", - рассказал Дидзис Пирагс.

Выигрышем Пирагс поделился со своими близкими, в том числе и с няней сына, которая всегда была рядом, и в трудные моменты бесплатно присматривала за ребенком.