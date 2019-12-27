"Не могу в это поверить!": Отец-одиночка из Латвии выиграл в Великобритании 1 млн фунтов

Дидзис работает шеф-поваром и менеджером кухни в ресторане в Престоне. В обеденный перерыв он решил приобрести билет национальной лотереи, потратив на него всего пять фунтов, а сейчас он внес депозит за жилище с четырьмя спальнями и садом.

"Это лучший подарок на Рождество, который я мог получить", - говорит мужчина.

"Не могу в это поверить!"

"Все, чего я хочу, это лучшая жизнь для моего сына, и теперь с помощью этого выигрыша я смогу ее обеспечить", - рассказал Дидзис.

Латвиец также рассказал, что планирует приобрести новую машину и поделиться своим выигрышем с семьей и друзьями.

ФОТО: Danny Lawson/PA Wire/PA Images/Scanpix

Выигрыш поможет ему больше времени проводит со своим пятилетним сыном. Мужчина рассказал, что не помнит, когда они в последний раз проводили конец недели вместе.

"Я вижу его в основном по вечерам понедельников, вторников и иногда днём в пятницу".

Большая денежная сумма поможет Дидзису в дальнейшем найти работу с более эластичным графиком.

Шеф-повар сказал, что деньги не должны менять образ жизни. Это скорее инвестиция в будущее. Он рассказал, что планирует продолжить работу и его сын тоже будет работать, когда вырастит.

"Единственное, что я купил ему на Рождество, это наушники, которые он просил – я не хочу его портить", - признался мужчина.