Пт, 27.12.2019
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"Не могу в это поверить!": Отец-одиночка из Латвии выиграл в Великобритании 1 млн фунтов

ФОТО: Danny Lawson / PA Wire/PA Images/Scanpix

Латвиец, живущий в Великобритании, выиграл один миллион фунтов в британской лотерее, сообщает Dailymail. Дидзис рассказывает, что потратит этот выигрыш на то, чтобы обеспечить своему сыну самую лучшую жизнь. 

Дидзис работает шеф-поваром и менеджером кухни в ресторане в Престоне. В обеденный перерыв он решил приобрести билет национальной лотереи, потратив на него всего пять фунтов, а сейчас он внес депозит за жилище с четырьмя спальнями и садом.

"Это лучший подарок на Рождество, который я мог получить", - говорит мужчина. 

"Не могу в это поверить!"

"Все, чего я хочу, это лучшая жизнь для моего сына, и теперь с помощью этого выигрыша я смогу ее обеспечить", - рассказал Дидзис.

Латвиец также рассказал, что планирует приобрести новую машину и поделиться своим выигрышем с семьей и друзьями. 

ФОТО: Danny Lawson/PA Wire/PA Images/Scanpix

Выигрыш поможет ему больше времени проводит со своим пятилетним сыном. Мужчина рассказал, что не помнит, когда они в последний раз проводили конец недели вместе. 

"Я вижу его в основном по вечерам понедельников, вторников и иногда днём в пятницу". 

Большая денежная сумма поможет Дидзису в дальнейшем найти работу с более эластичным графиком. 

Шеф-повар сказал, что деньги не должны менять образ жизни. Это скорее инвестиция в будущее. Он рассказал, что планирует продолжить работу и его сын тоже будет работать, когда вырастит. 

"Единственное, что я купил ему на Рождество, это наушники, которые он просил – я не хочу его портить", - признался мужчина.

"Мы переедем в наш новый дом в понедельник. Я не мог поверить, что это действительно происходит", – рассказал Дидзис.

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