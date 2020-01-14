В Олайне найдена убитая женщина. Полиция опровергает слухи о серийных убийствах

За последние дни Госполиция от многих жителей получила вопросы о том, есть ли повод для беспокойства, поскольку среди местных распространяются сообщения о том, что в Олайне, как утверждается, было убито несколько человек.

Некоторые слышали о якобы двух убитых , другие - о четырех. Подобная информация была размещена и в местной группе в социальной сети Facebook.

Полиция отмечает, что эта информация не соответствует действительности, но в то же время стражи порядка подтвердили, что утром 11 января очевидец недалеко от железнодорожной станции Паролайне заметил лежавшую на земле пенсионерку - без признаков жизни и с травмой головы.

На место происшествия были вызваны врачи, констатировавшие смерть женщины.

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства и выясняет обстоятельства.

Предварительная информация, полученная в ходе расследования, позволяет предположить, что случившееся, скорее всего, стало результатом конфликта.

На данный момент нет никаких оснований полагать, что произошедшее было серийным преступлением, и нет никаких достоверных сообщений о том, что в этой окрестности были найдены другие умершие насильственной смертью или пострадавшие, подчеркнули в полиции.