"Это не акция". Что подвигло политэмигрантку из России на брак с датчанином, расчленившим журналистку?

Пожизненное заключение в Дании, как правило, означает на практике, что осужденный проводит в тюрьме 15-17 лет без права на досрочное освобождение Getty Images

Контакты Мадсена с женщинами наделали много шума. В какой-то момент ему вовсе запретили свидания с женщинами. Датская народная партия предложила законодательно ограничить общение преступников с женщинами, с которыми он познакомился уже в заключении.

Культурный терроризм

В конце 2018 года Дженни Курпен поговорила с российским изданием "Нож" о Петере Мадсене и о том, как должно общество себя вести по отношению к преступнику. Из текста становится ясно, что Курпен в тот момент уже общается с Мадсеном: "Чем громче звучали эти призывы к расправе, тем интереснее и важнее становилось понять, что происходит, и узнать, кем же на самом деле являлся человек, которого требует казнить на площади одно из самых свободных обществ мира в XXI веке, - рассуждает она в тексте. - В середине 2018 года появилась идея художественного проекта "Это не тот Петер, которого мы знаем". Вскоре стало очевидно, что реализовывать его необходимо в какой-то форме соавторства с самим Петером, если это будет юридически возможно".

BBC

"Поддерживая виновного в тяжком преступлении, называя его другом, мы разносим в щепки "нормальность", занимаемся культурным терроризмом. Пожалуй, это единственный вид мирного сопротивления, который действительно работает, причем ключевую роль в нем играет добровольный отказ от анонимности", - продолжает Курпен в своей статье.

Когда спустя год после выхода статьи стало известно о свадьбе, некоторые СМИ предположили, что это и есть художественная акция Курпен. Но сама она опровергла эту версию. "Это не акция", - сказала Курпен Би-би-си и подтвердила, что брак заключен по-настоящему, но рассказывать что-то еще не захотела.

От анонимности Курпен отказалась 19 декабря 2019 года, когда заключенный и россиянка объявили о свадьбе через "Фейсбук".

Под постом вскоре появились сотни комментариев, где пользователи на датском и английском желали смерти и Мадсену, и его жене, предполагали, что она сумасшедшая или социопат.

ФОТО: JENNY

Были и те, кто поддержал Курпен. Например, художница, называющая себя Серое Фиолетовое, которая работает в том самом издании "Нож", которое опубликовало манифест Курпен.

"Свободные люди в состоянии сами выбрать себе партнеров по браку; гендерное равенство подразумевает свободу выбора женщины, а не меру её подчинения мнению феминисток или иных социальных активисток; любой заключённый имеет право на семейную жизнь; любой человек многогранен и никакие одни его действия не стирают другие, - написала художница Би-би-си, объясняя, почему поддерживает Курпен. - Кампания ненависти, развёрнутая против Дженни Курпен в скандинавских социальных сетях, показывает предельную актуальность проблем, поднятых ей в своём эссе".