Вице-мэр Риги Клейнс рассматривает возможность самому подать в отставку

Как стало известно агентству, завтра блок "Риге!" может созвать пресс-конференцию, чтобы изложить свое мнение о возможностях дальнейшей работы в коалиции.

Клейнс уже ранее заявлял, что не видит возможности продолжать работу в коалиции, если ее и далее будет возглавлять мэр Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР), а ЧСР не намерена мэра отзывать.

Как сообщалось, оппозиционные партии Рижской думы подали необходимые подписи для созыва внеочередного заседания об отставке обоих вице-мэров столицы - Анны Владовой ("Согласие") и Клейнса.

Внеочередное заседание думы по этому вопросу созвано в четверг, 16 января, в 17.00.

Как заявил руководитель фракции национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ в Рижской думе Дайнис Лоцис, подписи за отставку Владовой оппозиция собрала еще тогда, когда стабильность коалиции впервые оказалась под угрозой, а новая волна разногласий только подлила масла в огонь. "Мы видим действия "Согласия" и блока "Риге!", заявления Нила Ушакова, и становится ясно, что у них все рушится изнутри", - сказал Лоцис.