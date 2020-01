Студенты из Латвии разработали имплант для предотвращения инсульта

Гединя пояснила, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый случай смерти в Латвии вызван инсультом, и, согласно исследованию The Burden of Stroke in Europe, лечение этого заболевания обходится латвийской экономике более чем в 21 миллион евро в год.