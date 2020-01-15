Студенты из Латвии разработали имплант для предотвращения инсульта

Идея команды направлена на точную диагностику самого распространенного случая инсульта — ишемического, который возникает, когда из-за тромба в сосуды мозга не поступает кровь.

"Ишемический инсульт вызывают тромбы, которые блокируют артерии мозга, мешая поступлению кислорода и, соответственно, создавая повреждения мозга. Наша идея - вставить в кровеносный сосуд фильтр, который, как сеть, будет "вылавливать" эти тромбы, не давая им достичь мозга", — пояснила соосновательница команды, ученица 6-го курса Виктория Луизе Катарина Шефа.

В то же время она рассказала, что информация, которую будет собирать этот фильтр будет доступна каждый день, как пациенту, так и его врачу.

Гединя пояснила, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый случай смерти в Латвии вызван инсультом, и, согласно исследованию The Burden of Stroke in Europe, лечение этого заболевания обходится латвийской экономике более чем в 21 миллион евро в год.

"Однако, если диагноз своевременно поставлен и пациент работает над устранением факторов риска, инсульт является предотвратимой болезнью", - говорится в исследовании.

Гединя рассказала, что команда Smart Umbrella благодаря своей идее в декабре прошлого года попала в число трех лауреатов конкурса EIT Health Европейского института инноваций и технологий.