Чт, 16.01.2020
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Полиция разыскивает пропавшую в Лиепае Анджелику

ФОТО: Valsts policija

Лиепайский участок Управления Курземского региона Госполиции разыскивает пропавшую без вести Анжелику Кристале 1989 года рождения, которая вышла из своего дома в Лиепае на улице Матиса Гутманя в понедельник утром, 13 января, и до сих пор не вернулась. 

Рост девушки - 1,76 м, худощавое телосложение, волосы светлые чуть ниже плеча.

Она была одета в черную куртку, синие джинсы, обута в черные кроссовки Nike. При ней была маленькая синяя женская сумочка.

Стражи порядка призвали ознакомиться с фотографией девушки и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, звоня на номер 110.

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