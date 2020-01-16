Полиция разыскивает пропавшую в Лиепае Анджелику

Лиепайский участок Управления Курземского региона Госполиции разыскивает пропавшую без вести Анжелику Кристале 1989 года рождения, которая вышла из своего дома в Лиепае на улице Матиса Гутманя в понедельник утром, 13 января, и до сих пор не вернулась.