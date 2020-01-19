Самый высокий в мире деревянный небоскреб: когда его стоит ждать?

Два года назад, в феврале 2018 года, японская деревообрабатывающая компания Sumitomo Forestry Co объявила, что в сотрудничестве с японской архитектурной фирмой Nikken Sekkei построит самый высокий в мире деревянный небоскреб. Компания объяснила СМИ, что строительство высотки в 350 метров будет завершено в 2041 году, что ознаменует 350-летие компании. Феноменальное здание или "Проект W350" будет расположено в Токио.

ФОТО: Sumitomo Forestry Co/Пресс-фото

Уже с 2010 года правительство Японии призывает архитекторов, компании, инвесторов и строителей уделять особое внимание строительству деревянных зданий - они во много раз экологичнее, чем бетонные. Недаром технологическая сверхдержава в 2010 году издала закон о том, что все общественные здания ниже трех этажей должны быть деревянными. Дело все в том, что древесина хранит углерод, а не выбрасывает его в атмосферу. Это движение в Японии побудило нескольких архитекторов задуматься о проектировании и строительстве деревянных конструкций, включая амбициозный "Проект W350".

"Проект W350" - это 70-этажное здание, выполненное почти полностью из дерева - около 90% всей конструкции. Остальные 10% - это металлическая сетка, которая поможет сбалансировать высотку, и, конечно, стекло. Общая площадь здания составит 455 000 квадратных метров, в него войдут квартиры, коммерческие и офисные помещения.

ФОТО: Sumitomo Forestry Co/Пресс-фото

Предполагается, что для строительства здания будет использовано 185 000 кубометров древесины. Продуманная планировка огромных балок и металлической решетки сделает здание очень прочным, поэтому землетрясение или тайфуны не повредят постройке. Сам небоскреб будет "заполнен" растениями сверху донизу - архитекторы планировали дополнить конструкцию различными видами растений, заполнив террасы, крыши и даже целые этажи.

ФОТО: Sumitomo Forestry Co/Пресс-фото