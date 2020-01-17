Не верьте всему, что рассказывают инфлюенсеры
При неправильном лечении врач рискует своей карьерой, репутацией и свободой. А чем рискует инфлюенсер, когда рассказывает, что продукт лечит? Ничем.
Вот почему в социальных сетях есть люди, которые без какой-либо ответственности рассказывают нам ложную медицинскую информацию и торгуют продуктами, которые якобы лечат даже рак.
Закон запрещает приписывать лечебные свойства товарам и продуктам. Но правоохранительные органы часто не добираются до глубин социальной сети Instagram.
На этой неделе выпуск Starp Citu о людях, которые не только продают разные чудо-продукты в социальных сетях, но и приписывают им ложные волшебные свойства.
Видео: Starp Citu о вранье инфлюенсеров