Пт, 17.01.2020
Городом не можем управлять человек, чьё имя стало уже эталонным образцом двуличия и лжи. Особенно громкий и веселый смех вызывают заявления нынешнего мэра о его глубокой ненависти к коррупции, схемам и закулисным договоренностям. Нил Ушаков, депутат Европарламента и бывший мэр Риги

Не верьте всему, что рассказывают инфлюенсеры
Starp citu

При неправильном лечении врач рискует своей карьерой, репутацией и свободой. А чем рискует инфлюенсер, когда рассказывает, что продукт лечит? Ничем.

Вот почему в социальных сетях есть люди, которые без какой-либо ответственности рассказывают нам ложную медицинскую информацию и торгуют продуктами, которые якобы лечат даже рак.

Закон запрещает приписывать лечебные свойства товарам и продуктам. Но правоохранительные органы часто не добираются до глубин социальной сети Instagram.

На этой неделе выпуск Starp Citu о людях, которые не только продают разные чудо-продукты в социальных сетях, но и приписывают им ложные волшебные свойства.

Видео: Starp Citu о вранье инфлюенсеров

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