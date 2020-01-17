В Финляндии судят латыша: он хотел взорвать бомбу

​Обвинение указывает, что мужчина, перед тем как его задержали - в октябре 2018 года, провел тестирование взрывоопасного устройства. Прокуратура Финляндии указывает, что обвиняемый скачал в интернете инструкции по изготовлению бомбы, а все необходимые компоненты планировал украсть на своей работе.

Мужчина обвинения отрицает, однако, он все же признался, что делал взрывоопасные предметы и в состоянии алкогольного опьянения говорил о взрыве.

На досудебном расследовании обвиняемый сообщил, что желает, чтобы рядом не было других культур и религий. Он указал, что в Европе должно быть место для "европейской культуры".

Во время следствия мужчина провел неделю в заключении, прокуратура запросила назначить мужчине наказание в виде лишения свободы. Суд проходил на финском языке, обвиняемый воспользовался услугами переводчика.

Данные Регистра жителей Финляндии свидетельствуют, что у обвиняемого нет декларированного места жительства в этой стране.