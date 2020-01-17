Пт, 17.01.2020
Решил стать вторым человеком в стране, никто тебя не заставлял — будь добр, расскажи, пожалуйста, каким таким бизнесом твоя семья зарабатывает сотни миллионов. Алексей Навальный, основатель Фонда борьбы с коррупцией

В Финляндии судят латыша: он хотел взорвать бомбу

иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

Окружной суд Хельсинки начал рассматривать дело против 22-летнего латвийца. Во версии обвинения, у мужчины были планы в новогоднюю ночь взорвать бомбу в центре Хельсинки с целью выступить против "многих иностранцев и мусульман". 

​Обвинение указывает, что мужчина, перед тем как его задержали - в октябре 2018  года, провел тестирование взрывоопасного устройства. Прокуратура Финляндии указывает, что обвиняемый скачал в интернете инструкции по изготовлению бомбы, а все необходимые компоненты планировал украсть на своей работе. 

Мужчина обвинения отрицает, однако, он все же признался, что делал взрывоопасные предметы и в состоянии алкогольного опьянения говорил о взрыве. 

На досудебном расследовании обвиняемый сообщил, что желает, чтобы рядом не было других культур и религий. Он указал, что в Европе должно быть место для "европейской культуры".

Во время следствия мужчина провел неделю в заключении, прокуратура запросила назначить мужчине наказание в виде лишения свободы. Суд проходил на финском языке, обвиняемый воспользовался услугами переводчика.

Данные Регистра жителей Финляндии свидетельствуют, что у обвиняемого нет декларированного места жительства в этой стране.

Портал News now Finland сообщает, что мужчина прибыл из Латвии в 2017 году, работает в строительстве. У него на руке вытатуирована символика SS. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ