"Произошел хлопок и мы увидели вспышку": в России у самолета загорелся двигатель перед взлетом
В аэропорту Новосибирска у самолета авиакомпании S7, который готовился к вылету во Вьетнам, воспламенился двигатель. Все пассажиров эвакуировали. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку, сообщает "Дождь".
В новосибирском аэропорту Толмачёво произошло воспламенение топлива в двигателе самолёта Airbus A-321 авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс Новосибирск - Камрань (Вьетнам). Эвакуировали 180 пассажиров, никто из них не пострадал. pic.twitter.com/npM15w38lF— Альбац Манделаки (@albatsmandel) January 18, 2020
ЧП случилось около часу ночи по местному времени в аэропорту Толмачево. Лайнер А-321neo должен был вылететь по маршруту Новосибирск-Камрань. После возгорания двигателя командир воздушного судна прервал взлет и включил систему пожаротушения.
Как сообщил собеседник "Интерфакса", один из двигателей самолёта не запускался с первой попытки. Во время второго запуска в нем загорелось топливо. Экипаж экстренно запустил систему пожаротушения. Все пассажиры выбрались наружу, никто не пострадал.
Пассажир самолёта сообщил порталу НГС, что при проверке систем "какой-то узел прямо под крыльями издавал звуки, как будто заводишь двигатель в авто, а он не заводится".
"Было попыток десять, после чего произошел хлопок. Так как я сидел со стороны правого двигателя, увидел вспышку", - рассказал житель Новосибирска.
Согласно информации Западно-Сибирского управления на транспорте СК, всего на борту было 180 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет. К ним был отправлен резервный самолет. На время ожидания всем предоставили гостиницу и питание.
В ведомстве утверждают, что возгорание случилось из-за скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе лайнера.
Как сообщается, транспортная прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав потребителей.