Сб, 18.01.2020
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"Произошел хлопок и мы увидели вспышку": в России у самолета загорелся двигатель перед взлетом
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Пассажир самолета

ФОТО: pixabay.com

В аэропорту Новосибирска у самолета авиакомпании S7, который готовился к вылету во Вьетнам, воспламенился двигатель. Все пассажиров эвакуировали. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку, сообщает "Дождь". 

ЧП случилось около часу ночи по местному времени в аэропорту Толмачево. Лайнер А-321neo должен был вылететь по маршруту Новосибирск-Камрань. После возгорания двигателя командир воздушного судна прервал взлет и включил систему пожаротушения.

Как сообщил собеседник "Интерфакса", один из двигателей самолёта не запускался с первой попытки. Во время второго запуска в нем загорелось топливо. Экипаж экстренно запустил систему пожаротушения. Все пассажиры выбрались наружу, никто не пострадал.

Пассажир самолёта сообщил порталу НГС, что при проверке систем "какой-то узел прямо под крыльями издавал звуки, как будто заводишь двигатель в авто, а он не заводится".

"Было попыток десять, после чего произошел хлопок. Так как я сидел со стороны правого двигателя, увидел вспышку", - рассказал житель Новосибирска.

Согласно информации Западно-Сибирского управления на транспорте СК, всего на борту было 180 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет. К ним был отправлен резервный самолет. На время ожидания всем предоставили гостиницу и питание.

В ведомстве утверждают, что возгорание случилось из-за скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе лайнера.

Как сообщается, транспортная прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав потребителей.

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