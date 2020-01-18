"Произошел хлопок и мы увидели вспышку": в России у самолета загорелся двигатель перед взлетом

В новосибирском аэропорту Толмачёво произошло воспламенение топлива в двигателе самолёта Airbus A-321 авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс Новосибирск - Камрань (Вьетнам). Эвакуировали 180 пассажиров, никто из них не пострадал. pic.twitter.com/npM15w38lF — Альбац Манделаки (@albatsmandel) January 18, 2020

ЧП случилось около часу ночи по местному времени в аэропорту Толмачево. Лайнер А-321neo должен был вылететь по маршруту Новосибирск-Камрань. После возгорания двигателя командир воздушного судна прервал взлет и включил систему пожаротушения.

Как сообщил собеседник "Интерфакса", один из двигателей самолёта не запускался с первой попытки. Во время второго запуска в нем загорелось топливо. Экипаж экстренно запустил систему пожаротушения. Все пассажиры выбрались наружу, никто не пострадал.

Пассажир самолёта сообщил порталу НГС, что при проверке систем "какой-то узел прямо под крыльями издавал звуки, как будто заводишь двигатель в авто, а он не заводится".

"Было попыток десять, после чего произошел хлопок. Так как я сидел со стороны правого двигателя, увидел вспышку", - рассказал житель Новосибирска.

Согласно информации Западно-Сибирского управления на транспорте СК, всего на борту было 180 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет. К ним был отправлен резервный самолет. На время ожидания всем предоставили гостиницу и питание.

В ведомстве утверждают, что возгорание случилось из-за скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе лайнера.