Сб, 18.01.2020
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В Непале после схода лавины пропали семь человек

Эверест. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Непале в результате схода лавины пропали семь человек: четыре южнокорейских туриста и три местных гида. Об этом в субботу, 18 января, сообщают местные власти. 

Департамент туризма Непала сообщает, что пострадал как минимум один гражданин Китая, но он был спасён с помощью вертолёта. 

Инцидент на склонах горы Аннапурна. Лавина заблокировала пешеходный маршрут и на сегодняшний день спасено 30 альпинистов, которые были доставлены в безопасное место.

В последние два дня упала температура, а погодные условия неблагоприятны - усложняют спасательную операцию. 

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