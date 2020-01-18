В Непале после схода лавины пропали семь человек

В Непале в результате схода лавины пропали семь человек: четыре южнокорейских туриста и три местных гида. Об этом в субботу, 18 января, сообщают местные власти.
Департамент туризма Непала сообщает, что пострадал как минимум один гражданин Китая, но он был спасён с помощью вертолёта.
Инцидент на склонах горы Аннапурна. Лавина заблокировала пешеходный маршрут и на сегодняшний день спасено 30 альпинистов, которые были доставлены в безопасное место.
В последние два дня упала температура, а погодные условия неблагоприятны - усложняют спасательную операцию.