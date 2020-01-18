Умер самый маленький в мире человек

Его рост составлял 67,08 сантиметра. Согласно словам его отца, при рождении он был настолько маленький, что "помещался в ладони". В последнее время рекордсмен страдал от болезней сердца и легких, пишет lenta.ru.

Главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей сказал о Хагендре Тапе Магаре: "жизнь может быть сложной, если вы весите всего шесть килограммов, и вы не вписываетесь в мир, построенный для обычного человека. Но Хагендра, без сомнений, не позволил помешать ему получить максимум от жизни".