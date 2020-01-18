Неизвестный вирус в Китае: заразиться могли около 1700 человек

Ранее сообщалось о 45 лабораторно подтвержденных случаях заболевания. Британский профессор Нил Фергюсон, которого цитирует BBC News, говорит, что случаи заражения за пределами Китая говорят о том, что людей, которые заболели - намного больше. Ранее данный вирус был обнаружен у троих человек в Таиланде и Японии.

Эксперты проанализировали особенности вируса, численность населения в Китае и информацию об авиаперелетах. В итоге они обнаружили примерное количество заболевших. Исследователи также не соглашаются с заявлениями о том, что данный коронавирус не передается от человека к человеку.