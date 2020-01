Видео: Кудрявцева впервые появилась в эфире после удаления имплантов

View this post on Instagram

Директ завален вопросами о хирурге, кто мне удалял имплантаты . С разрешения делюсь фото . Рубин Алексей Игоревич . Я знаю , что много вопросов и вскоре надеюсь вместе с @rimmakaramova сделаем прямой эфир на эту тему . Всем здоровья 🙌🏻- ничего нет важней ! #explant