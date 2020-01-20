Видео: Кудрявцева впервые появилась в эфире после удаления имплантов

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева уже восстановилась после операции по удалению силиконовых имплантов. Звезда даже смогла вернуться к работе, о чем сообщила на своей Instagram-странице.
Телеведущая вернулась к работе на телецентре. Кудрявцева поделилась в сторис роликом, в котором идет по коридору телецентра "Останкино".
В гримерке Лера показала своим подписчикам всю съемочную команду передачи "Звезды сошлись", а также отметила, что "все в боевой готовности". Теледива продемонстрировала свой сегодняшний образ - алый брючный костюм и черную водолазку.
Соведущий Леры Оскар Кучера заметил, что на этот раз сценаристы приготовили для них довольно объемную папку.
Надо сказать, что Кудрявцева начала активно призывать девушек беспокоиться о своем здоровье. Особенно это касается пластической хирургии и установке силиконовых имплантов.
На своей Instagram-странице она поделилась контактами своего хирурга, который провел операцию по удалению силикона. Кроме того, звезда поделилась в сторис сообщениями о том, что все больше и больше медиков в мире заговорили о болезни грудных имплантов.