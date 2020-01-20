Селфи Аллы Пугачевой с "обновленным" лицом смутило поклонников

Пн, 20.01.2020
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Алла Пугачева. Интервью программе "Время"

ФОТО: скриншот видео

70-летняя звезда российской эстрады Алла Пугачева продолжает удивлять своих многочисленных поклонников модными экспериментами и визуальным преображением. Однако один из ее последних снимков вызвал неоднозначную реакцию.

"Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением, и все Старое обНовится", - двусмысленно подписала этот кадр Примадонна.

На селфи, которым звезда поделилась в своем Instagram, она никак не похожа на 70-летнюю бабушку. Выразительный взгляд, четкий контур губ, а главное - ни единой морщинки...

Преданные фанаты звезды принялись осыпать ее комплиментами.

"Красотка!", "Класс", " Алла, выглядите потрясающе", "Прекрасная Алла", "Невероятно красивая и всеми любимая",

- пишут они в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Впрочем, нашлось немало пользователей, которые посчитали, что на фото Пугачева вообще не похожа на себя, и поспешили обвинить ее кто в чрезмерной ретуши снимков, а кто - в переборе с пластикой.

К слову, в Сети регулярно появляются слухи о том, что Алла Пугачева прибегает к услугам пластических хирургов. Однако напомним, что еще два года назад Примадонна рассказала журналистам, что специалисты запретили ей делать омолаживающие операции.

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