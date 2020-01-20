"Согласие" начало новый сбор подписей за отстранение Бурова

По его словам, часть подписей уже собрана, и "Согласие" готово собирать подписи у всех представленных в Рижской думе политических сил, которые могут оказать поддержку. На вопрос, есть ли гарантия, что новый сбор подписей завершится созывом внеочередного заседания думы, Бергманис ответил, что при нынешнем созыве думы гарантировать ничего нельзя.

Депутат подчеркнул, что "Согласие" будет добиваться того, что решило, - отстранения Бурова от должности.

Что касается отзыва депутатом Янисом Лочмелисом ("Согласие") своей подписи с первого, поданного в начале января запроса об отстранении Бурова, то фракция должна выслушать объяснения Лочмелиса, почему он так поступил и не согласовал свои действия с другими, добавил Бергманис.

Как заявил руководитель фракции "Согласия" Максим Толстой, фракция все еще настроена добиваться отставки Бурова. Разговор с Лочмелисом о его решении намечен на завтра. По словам Толстого, еще есть вероятность, что Лочмелис вновь передумает.

Также Толстой сообщил, что переговоры о поддержке отставки Бурова сейчас ведутся с Фракцией независимых депутатов.