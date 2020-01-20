И к супу, и к мясу, и к чаю: быстрая вкуснятина без сахара и дрожжей
Автор кулинарного канала на YouTube Наталья Калнина, по ее словам, нашла отличное применение творогу и пояснила: это бублики, которые готовятся без дрожжей и сахара, к тому же очень просто и быстро. Они отлично подходят и к супу, и ко вторым блюдам, и к чаю или кофе.
К тому же, согласитесь, эти румяные бублики еще и выглядят невероятно аппетитно. Советуем попробовать!
Ингредиенты: творог - 250 г, яйца - 2шт., сыр - 90 г, мука - 100-150 г, разрыхлитель - 1 ч. л., соль - 1/2 ч. л., кунжут (смесь белого и черного) - 1 ч. л.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!