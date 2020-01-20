Пн, 20.01.2020
Когда мне было пять лет, директор детского дома позвала меня в свой кабинет и сказала: "Нам нужно показать тебе фотографию - это будет твоя мама". Увидев её лицо, я увидела самые теплые глаза и самую тёплую улыбку. Оксана Мастерс, паралимпийская чемпионка

И к супу, и к мясу, и к чаю: быстрая вкуснятина без сахара и дрожжей
Видеорецепт

ФОТО: скриншот видео

Автор кулинарного канала на YouTube Наталья Калнина, по ее словам, нашла отличное применение творогу и пояснила: это бублики, которые готовятся без дрожжей и сахара, к тому же очень просто и быстро. Они отлично подходят и к супу, и ко вторым блюдам, и к чаю или кофе.

К тому же, согласитесь, эти румяные бублики еще и выглядят невероятно аппетитно. Советуем попробовать!

Ингредиенты: творог - 250 г, яйца - 2шт., сыр - 90 г, мука - 100-150 г, разрыхлитель - 1 ч. л., соль - 1/2 ч. л., кунжут (смесь белого и черного) - 1 ч. л.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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