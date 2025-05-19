Видео Что скрыла Седокова? Семья Тиммы готова идти в суд

Марк Пугачев, друг покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, в своем Telegram-канале разместил видеообращение адвоката семьи Маргариты Гавриловой, в которой Анну Седокову призывают отозвать свои высказывания в прессе, которые касаются финансового положения спортсмена. Этим видео после поделились Райтис Тимма и сестра Яниса Лелде Жандецка.
17 мая 2025 года исполнилось ровно пять месяцев, как ушел из жизни 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Адвокат Маргарита Гаврилова в своем обращении к певице подчеркивает, что она распространяет недостоверную информацию, а это уголовно наказуемо. Анне Седоковой предлагают мирное соглашение.
"Мы решили записать это обращение для того, чтобы внести некую ясность и положить конец инсинуациям вокруг честного имени человека, который сам за себя сегодня постоять, к сожалению, не может. Его просто нет. Анна Седокова систематически распространяют в средствах массовой информации недостоверную информацию о том, что Янис Тимма на протяжении четырех лет не зарабатывал денежные средства и жил за ее счет. Это не соответствует действительности. У нас на руках есть доказательства того, что Янис получал систематические денежные средства. Продал квартиру в Латвии за полмиллиона евро и продал два дорогостоящих автомобиля общей стоимостью 490 тысяч евро", - сказала Гаврилова, добавив, что с 2019 по 2021 году у Яниса был контракт с клубом "Химки", где он получал зарплату в полном объеме.
"Анна Владимировна, вы когда это даете в интервью, такую информации подаете, вы думаете о том, что закон РФ предполагает ответственность за распространение недостоверной информации?" - задала вопрос адвокат.
"Наш закон предусматривает море ответственности за распространение недостоверной информации. Далее. Анна Владимировна, вы говорите о том, что не было никакого имущества. У нас на руках есть доказательства того, что в браке вами совместно с Янисом были приобретены пять объектов недвижимости, четыре из которых были куплены на нулевом цикле строительства. После того, как квартиры были сданы в эксплуатацию, вы их все реализовали. Последняя квартира, которую вы продали, это квартира в "Алых парусах" (жилой комплекс в Москве - прим. ред.), которую вы продали 12 сентября 2024 года. А 12 октября вы подали заявление на развод. Я понимаю, почему вы так громко молчите о том, что имущество принадлежало вам двоим", - продолжила она.
Кроме того, Гаврилова упомянула некий документ, который Седокова подписала 25 мая 2022 года в США. Адвокат заметила, что эта бумага не спасет репутацию певицы. Ей все равно придется вернуть средства несовершеннолетнему сыну Яниса Кристиану, чьи интересы они представляют. Потому Анне стоит пойти на соглашение:
"Я бы вам рекомендовала все-таки выйти на опережение с мировым соглашением, чтобы потом не не пытаться создать для себя некий имидж, несчастной страдалицы, как вы любите это делать. Потому что ваш имидж, несчастной страдалицы очень сильно разнится с вашими коммерческими устремлениями и интересами".
В завершении Маргарита Гаврилова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить обстоятельства смерти Яниса Тиммы. Она запросила повторную экспертизу. По ее словам, Анна Седокова незаконно завладела телефонами супруга и могла ввести следствие в заблуждение.
Ранее стало известно, что неизвестные продают в интернете вещи Яниса Тиммы. Марк Пугачев на это отреагировал.
Напомним, утром 17 декабря 2024 года стало известно, что латвийский баскетболист Янис Тимма скончался. Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Ряд СМИ сообщили, что Тимма покончил с собой. Его семья наняла юристов, которые расследуют обстоятельства его смерти.
Видео: Янис Тимма ночью перед смертью
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