Видео Что скрыла Седокова? Семья Тиммы готова идти в суд

"Мы решили записать это обращение для того, чтобы внести некую ясность и положить конец инсинуациям вокруг честного имени человека, который сам за себя сегодня постоять, к сожалению, не может. Его просто нет. Анна Седокова систематически распространяют в средствах массовой информации недостоверную информацию о том, что Янис Тимма на протяжении четырех лет не зарабатывал денежные средства и жил за ее счет. Это не соответствует действительности. У нас на руках есть доказательства того, что Янис получал систематические денежные средства. Продал квартиру в Латвии за полмиллиона евро и продал два дорогостоящих автомобиля общей стоимостью 490 тысяч евро", - сказала Гаврилова, добавив, что с 2019 по 2021 году у Яниса был контракт с клубом "Химки", где он получал зарплату в полном объеме.