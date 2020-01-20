В Ирландии без вести пропал гражданин Латвии

Полиция (участок Порт-Лиише) и близкие просят помощи жителей в поисках 27-летнего Хелвийса Леиньша. Об этом сообщает портал Baltic-Ireland.
Мужчина 1992 года рождения в последний раз был замечен с утра в пятницу, 17 января, и с тех пор его никто не видел.
Возможно, что Хелвийс отправился в Дублин, поскольку один из очевидцев видел его в автобусе Порт-Лиише - Дублин. Мобильный телефон мужчины отключен, а последний сигнал был зарегистрирован в Дублине 18 января.
Начиная с пятницы Хелвийс ни с кем не связывался, что для него нехарактерно, отмечают близкие.
Приметы мужчины: худощавое телосложение, рост около 178-180 см, цвет волос - тёмный блонд, а цвет глаз - голубой.
Просят отозваться любого, кто мог видеть мужчину или может знать о его предполагаемом местонахождении.
Связаться с участком в Порт-Лиише можно по номеру +353578674100. Также можно связаться с матерью Хелвиса, написав ей на Facebook: Эвита Дица (Evita Dica). Номера телефонов близких - 0857308784 (Эвита), 0860299219 (Давид Кинселла).