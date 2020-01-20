Пн, 20.01.2020
Я могу только сделать вывод, что у человека сдают нервы, поэтому он высказался. [..] Я могу раскрыть секрет, я не знаю, кто это - порноактрисы. Мне не нравятся порнофильмы, мне кажется, я ни одного в своей жизни не видел, поэтому мне сложно понять некоторые сравнения. Олег Буров

В Ирландии без вести пропал гражданин Латвии

ФОТО: Bezvēsts pazudušais/Baltic Ireland

Полиция (участок Порт-Лиише) и близкие просят помощи жителей в поисках 27-летнего Хелвийса Леиньша. Об этом сообщает портал Baltic-Ireland.

Мужчина 1992 года рождения в последний раз был замечен с утра в пятницу, 17 января, и с тех пор его никто не видел.

Возможно, что Хелвийс отправился в Дублин, поскольку один из очевидцев видел его в автобусе Порт-Лиише - Дублин. Мобильный телефон мужчины отключен, а последний сигнал был зарегистрирован в Дублине 18 января.

Начиная с пятницы Хелвийс ни с кем не связывался, что для него нехарактерно, отмечают близкие. 

Приметы мужчины: худощавое телосложение, рост около 178-180 см, цвет волос - тёмный блонд, а цвет глаз - голубой. 

Просят отозваться любого, кто мог видеть мужчину или может знать о его предполагаемом местонахождении. 

Связаться с участком в Порт-Лиише можно по номеру +353578674100. Также можно связаться с матерью Хелвиса, написав ей на Facebook: Эвита Дица (Evita Dica). Номера телефонов близких - 0857308784 (Эвита), 0860299219 (Давид Кинселла).

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