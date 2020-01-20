В Ирландии без вести пропал гражданин Латвии

Мужчина 1992 года рождения в последний раз был замечен с утра в пятницу, 17 января, и с тех пор его никто не видел.

Возможно, что Хелвийс отправился в Дублин, поскольку один из очевидцев видел его в автобусе Порт-Лиише - Дублин. Мобильный телефон мужчины отключен, а последний сигнал был зарегистрирован в Дублине 18 января.

Начиная с пятницы Хелвийс ни с кем не связывался, что для него нехарактерно, отмечают близкие.

Приметы мужчины: худощавое телосложение, рост около 178-180 см, цвет волос - тёмный блонд, а цвет глаз - голубой.

Просят отозваться любого, кто мог видеть мужчину или может знать о его предполагаемом местонахождении.