Вт, 21.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Стокгольм: снова прогремели мощные взрывы

Место происшествия

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пригороде Стокгольма ночью в многоквартирных домах недалеко друг от друга грянули два взрыва, в результате которых пострадал по меньшей мере один человек. Его доставили в больницу с легкими травмами, пишет Rus.Postimees.

Взрывы произошли в столичных районах Хусбю и Чиста. Сообщение о взрывах было получено в 2:30. "Взрывы произошли примерно в 500 метрах друг от друга с разницей в несколько минут", – говорит руководитель Спасательного центра Оса Шёльд. "Мы услышали два мощных взрыва, – говорит пожелавший остаться анонимным очевидец. – Здесь пахнет гарью". Взрывы разбили фасады домов, окна, а также повредили линии электропередач. В Чисте были эвакуированы все жильцы дома. Пока что полиция никого не задержала. Более подробной информации от властей пока не сообщается. 

Не первый случай

Неделю назад, в ночь на прошлый понедельник, в Стокгольме также произошел взрыв в многоквартирном доме. Взрыв был слышен около часа ночи на улице Гюлленштиэрленгатен. По данным шведской полиции, никто не пострадал, однако взрыв был настолько сильный, что разбились окна нескольких домов.

Взрыв в Стокгольме 13 января

ФОТО: TT NEWS AGENCY/via REUTERS

Несколькими часами позже, около трех часов в ночь на 13 января, взрыв произошел и в городе Уппсала. По данным STV, - перед рестораном в центре города. Никто не пострадал. 

"Пока что нет причин подозревать терроризм", – сообщил неделю назад начальник шведской полиции Эрик Вюдстранд, отметив, что это был один из самых сильных взрывов, когда-либо происходивших в регионе.

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