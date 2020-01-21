Стокгольм: снова прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в столичных районах Хусбю и Чиста. Сообщение о взрывах было получено в 2:30. "Взрывы произошли примерно в 500 метрах друг от друга с разницей в несколько минут", – говорит руководитель Спасательного центра Оса Шёльд. "Мы услышали два мощных взрыва, – говорит пожелавший остаться анонимным очевидец. – Здесь пахнет гарью". Взрывы разбили фасады домов, окна, а также повредили линии электропередач. В Чисте были эвакуированы все жильцы дома. Пока что полиция никого не задержала. Более подробной информации от властей пока не сообщается.

Не первый случай

Неделю назад, в ночь на прошлый понедельник, в Стокгольме также произошел взрыв в многоквартирном доме. Взрыв был слышен около часа ночи на улице Гюлленштиэрленгатен. По данным шведской полиции, никто не пострадал, однако взрыв был настолько сильный, что разбились окна нескольких домов.

Взрыв в Стокгольме 13 января ФОТО: TT NEWS AGENCY/via REUTERS

Несколькими часами позже, около трех часов в ночь на 13 января, взрыв произошел и в городе Уппсала. По данным STV, - перед рестораном в центре города. Никто не пострадал.