Вт, 21.01.2020
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"Ничего не сделано!" Грета Тунберг выступила на форуме в Давосе

ФОТО: EPA/Scanpix

Шведская активистка окружающей среды Грета Тунберг во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе осудила глобальное бездействие в борьбе с климатическими изменениями, сообщает AFP.

На форуме, собравшем представителей мирового бизнеса и элиты, а также лидеров гражданского общества, значительное место в повестке дня было отведено вопросам климата, а также ответственности предпринимателей в таких сферах как налоги и должная зарплата.

Тунберг и президент США Дорнальд Трамп на форуме представляют диаметрально противоположный взгляд на мир.

Тунберг в своей речи обвинила правительства, что они не понимают серьезность ситуации в связи с климатическими изменениями.

"Мы все боремся за окружающую среду и климат. Если посмотреть на это с более широкой перспективы, в основном ничего не сделано", - сказала Тунберг, отметив, что это только начало и нужно делать куда больше.

Подросток сказала, что кампания, которая началась с ее школьной забастовки и протеста у парламента Швеции, привлекла широкое внимание, но не смогла добиться настоящих перемен.

Она указала, что есть разница между тем, что было услышано, и реальными изменениями.

"Я не человек, который может жаловаться на то, что не был услышан", - сказала Тунберг.

"Меня выслушивают все время. Но наука и голос молодых людей не находятся в центре разговора", - добавила она.

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