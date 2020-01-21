"Ничего не сделано!" Грета Тунберг выступила на форуме в Давосе

На форуме, собравшем представителей мирового бизнеса и элиты, а также лидеров гражданского общества, значительное место в повестке дня было отведено вопросам климата, а также ответственности предпринимателей в таких сферах как налоги и должная зарплата.

Тунберг и президент США Дорнальд Трамп на форуме представляют диаметрально противоположный взгляд на мир.

Тунберг в своей речи обвинила правительства, что они не понимают серьезность ситуации в связи с климатическими изменениями.

"Мы все боремся за окружающую среду и климат. Если посмотреть на это с более широкой перспективы, в основном ничего не сделано", - сказала Тунберг, отметив, что это только начало и нужно делать куда больше.

Подросток сказала, что кампания, которая началась с ее школьной забастовки и протеста у парламента Швеции, привлекла широкое внимание, но не смогла добиться настоящих перемен.

Она указала, что есть разница между тем, что было услышано, и реальными изменениями.

"Я не человек, который может жаловаться на то, что не был услышан", - сказала Тунберг.